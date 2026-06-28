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Settecolli, record del mondo nei 50 stile libero per Walsh e primato italiano per Curtis
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Settecolli, record del mondo nei 50 stile libero per Walsh e primato italiano per Curtis

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By Redazione-web

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Cade un altro primato mondiali al trofeo Settecolli, che si chiude oggi 28 giugno alla piscina del Foro Italico di Roma. Dopo quello nei 100 stile libero battuto ieri da Marrit Steenbergen oggi è la volta della statunitense Gretchen Walsh nei 50 stile libero con il tempo di 23″55, che migliora di 4 centesimi il tempo della connazionale Kate Douglass, realizzato appena 9 giorni fa a Indianapolis. Ottime prove anche della svedese Sarah Sjostroem, seconda in 23″86 e Sara Curtis terza in 24″09, nuovo record italiano, che migliora di due decimi il tempo realizzato due mesi fa a Riccione dalla stessa azzurra.  

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