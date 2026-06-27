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Settecolli, record mondiale nei 100 stile libero per Steenbergen, primato italiano per Curtis
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Settecolli, record mondiale nei 100 stile libero per Steenbergen, primato italiano per Curtis

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(Adnkronos) –
Marrit Steenbergen fa la storia al trofeo ‘Settecolli’ al Foro Italico a Roma. La 26enne olandese, campionessa iridata dei 100 stile libero, migliora il primato mondiale della distanza con il tempo di 51″68, migliorando di tre centesimi il tempo della svedese Sarah Sjostroem, stabilito nove anni fa ai mondiali di Budapest. Alle sua spalle seconda è Siobhan Haughey di Hong Kong in 52″52 e terza la ventenne azzurra Sara Curtis con il nuovo primato italiano di 52″69, che demolisce il suo 53″01 siglato agli Assoluti 2025 “Sono contentissima perché era l’obiettivo della stagione -spiega Curtis- Volevo scendere sotto questo muro il prima possibile e ci sono riuscita qui a Roma, insieme ad un record del mondo: è veramente il massimo. E’ stata una gara super competitiva”. Felicissima la nuova primatista mondiale: “Ho guardato il tempo sul tabellone, perché pensavo non fosse reale. Non so neanche quello che provo. Desideravo il record del mondo ma non pensavo proprio di riuscirci”. 

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