Settimana contro il razzismo, si chiude il 24 con “Altri luoghi comuni”

Reportage “L’isola dei colori”, realizzato da Pascal La Delfa con abitanti Pantelleria

Roma, 22 mar. (askanews) – “Altri luoghi Comuni” è il titolo della manifestazione che dal 18 al 24 marzo 2024 si è svolta in tutta Italia, grazie all’ideazione di Oltre le Parole onlus Roma con la direzione artistica di Pascal La Delfa. Il progetto ha avuto luogo in 8 regioni italiane, nell’ambito della XX settimana d’azione contro il razzismo, ed è stato realizzato con il sostegno dell’UNAR- Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Durante la settimana dal 18 al 24 marzo si sono succeduti vari eventi: mostre fotografiche, performance artistiche, spettacoli teatrali, video e workshop.

Numerose le istituzioni e le personalità che hanno aderito alla settimana in ciascuna delle città sede dell’evento, da Bolzano a Pantelleria: il comitato Unicef di Bolzano, l’ass. Libera della Campania, i patrocini dei comuni di Fano, Mercato S. Severino e Bolzano, solo per citarne alcuni.

Gli eventi hanno visto coinvolte soprattutto le scuole: così a Bari, dove è andato in scena lo spettacolo “Malala” (la giovane attivista pakistana) della Compagnia SenzaConfine, già vincitrice di numerosi premi, e la collaborazione di OltrePalco-Ricerche Teatrali. A Milano, in due giorni diversi, repliche della proiezione del film “Raccontami una favola”, che ha coinvolto numerosi studenti, alla presenza dell’attore senegalese Mohamed Ba e della regista Tiziana Bergamaschi. A Fano, col patrocinio del Comune, la Sala della Cultura ha ospitato l’evento ART3 della compagnia Ex-Novo, mentre a Cosenza una grande rete di istituzioni, associazioni e personalità nell’ambito della Cultura e della Società Civile hanno preso parte alla grande manifestazione organizzata dai giovani artisti del Teatro dei Fliaci, già promotori di numerose iniziative in ambito regionale.

A Mercato San Severino, un tris di attività: i giovani allievi attori della compagnia teatrale “Crescere insieme oltre il teatro” hanno infatti realizzato una performance insieme agli ospiti (ganesi e non solo) del centro di accoglienza della cittadina; dunque rappresentanti delle istituzioni e del sociale, tra cui la vice-sindaca e la rappresentante dell’associazione Libera di Salerno, hanno instaurato un vivace dibattito con gli studenti. Infine, presso il palazzo Vanvitelliano del Comune (che ha patrocinato l’iniziativa), è stata inaugurata la mostra fotografica di Gerardo Grimaldi: protagonisti, i ragazzi di ogni nazionalità che hanno frequentato il laboratorio teatrale diretto dalla regista Clotilde Grisolia.

A Bolzano, la Sala di Rappresentanza del Comune si è aperta per la prima volta a uno spettacolo teatrale, grazia anche al patrocinio del Comune di Bolzano: “Fili” è il titolo della performance messa in scena dall’artista guatemalteca Linda Cristal Perez Perez, con la regia di Anika Schluderbacher. Lo spettacolo, aperto a tutta la città, ha avuto la presenza e il sostegno del Comitato Provinciale Unicef di Bolzano. Infine, venerdì 22 a Roma, 120 alunni del plesso Balzani della Scuola S. Salacone si sono esibiti in una performance itinerante dal titolo “Fiabilandia”, con la regia del regista Daniele Coscarella.

A corollario della manifestazione, il reportage “L’isola dei colori” che il regista Pascal La Delfa (già direttore artistico di tutta la manifestazione) ha realizzato con gli abitanti dell’isola di Pantelleria, grazie alla sinergia delle onlus locali “Dai Un Sorriso” e “Sartoria Sociale”.

Il cortometraggio e degli estratti di tutte le manifestazioni saranno visibili a partire da lunedi 25 marzo sui canali social di Oltre le Parole onlus di Roma.