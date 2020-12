Settimana cruciale per il governo. Gli alleati frenano Renzi

AGI – Settimana cruciale per la tenuta dell’esecutivo. Il premier Giuseppe Conte intende procedere con una ‘verifica’ informale incontrando le forze di maggioranza, con Iv ma non solo, per capire le loro intenzioni e soprattutto le loro condizioni per portare avanti l’esperienza dell’esecutivo da lui guidato dopo gli attacchi di Matteo Renzi e i distinguo del Pd. Sullo sfondo le fibrillazioni in M5s e le richieste di rivedere la divisione dei fondi del Recovery giunte anche da Leu per voce del ministro della Salute Roberto Speranza. E intanto sale al Colle il clima di preoccupazione davanti alle convulsioni della maggioranza.

