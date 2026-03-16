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Settimana del Cervello, eventi e incontri per comprendere noi stessi
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Settimana del Cervello, eventi e incontri per comprendere noi stessi

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A Vicenza e a Bresso con Fondazione Noé – Zambon Open Education

Milano, 16 mar. (Askanews) – Nuova edizione della Settimana del Cervello – Brain Awareness Week, la campagna internazionale dedicata alla divulgazione delle neuroscienze che ogni anno, nel mese di marzo, promuove la conoscenza delle evoluzioni e dei benefici della ricerca scientifica sul cervello. Un’iniziativa ideata dall’organizzazione filantropica privata Dana Alliance for Brain Initiatives, con il coinvolgimento di oltre 50 Paesi nel mondo e portata anche quest’anno in Italia da Fondazione Zoé – Zambon Open Education con una settimana di eventi e attività aperti al pubblico, che si terranno fino al 22 marzo tra Vicenza e Bresso.Il tema dell’edizione 2026 è il rapporto tra cervello e natura: intreccio vivo e dinamico di relazioni tra neuroni, il cervello può essere considerato un organismo complesso, parte di un ecosistema più ampio in cui si adatta, si autoregola e risponde agli stimoli dell’ambiente. In questa prospettiva, comprendere il cervello significa comprendere meglio anche noi stessi, le relazioni che ci costituiscono e il mondo che abitiamo.Ad aprire la rassegna, al Teatro Comunale di Vicenza, una lectio magistralis dello psichiatra Vittorino Andreoli. “Il cervello svolge due funzioni – ha spiegato Andreoli – e ciò che ancora mi appassiona è da una parte la sezione del pensiero, cioè un cervello che non fa quello dell’intelligenza artificiale, qui ha una immaginazione, può creare, ha delle intuizioni per cui uno si sveglia la notte ed è come se trovasse dentro la propria testa, dentro la propria mente, delle idee nuove. Ma ciò che ancora più meraviglia fino a commuovere sono i sentimenti, i legami, le emozioni. Vede, può darsi che fra 10 anni voi invitiate un altro qui a parlare al posto mio che faccia parte del cervello digitale, ma non potrà dirvi Sono commosso, non potrà dirvi voglio bene. Ecco la differenza”.Il programma riunisce neuroscienziati, psichiatri, psicologi, ricercatori e divulgatori scientifici per affrontare temi che spaziano dal funzionamento della mente all’impatto delle tecnologie digitali, fino al rapporto tra natura, evoluzione e comportamento umano. Accanto agli incontri pubblici previste anche attività educative e iniziative di divulgazione.La Settimana del Cervello è stata inaugurata dall’intervento di Elena Zambon, presidente di Fondazione Zoé – Zambon Open Education, che nasce nel 2008 con lo scopo di promuovere una moderna cultura della salute, basata sui principi della conoscenza, della consapevolezza e dell’informazione.

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