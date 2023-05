Settimana Europea del Test, screening gratuiti per Hiv, epatite C e sifilide: ecco dove

ROMA – Arriva la prima testing week europea di questo 2023: dal 15 al 24 maggio tutta l’Europa si mobilita per moltiplicare l’offerta di test, volti alla diagnosi precoce dell’HIV, delle epatiti virali e di altre Infezioni sessualmente trasmissibili (IST). “Test, Treat, Prevent” è lo storico slogan della European Testing Week (ETW), promossa da Eurotest. +

Inaugurata nel 2013, la Testing Week si tiene in primavera e in autunno coinvolgendo circa cinquanta paesi della regione europea dell’Oms. Nel corso degli anni è arrivata a impegnare fino a 740 organizzazioni: Ong, amministrazioni, servizi sociali e sanitari pubblici e privati, dando vita ad una delle più importanti mobilitazioni internazionali per la salute pubblica.

LILA ADERISCE ALLA SETTIMANA EUROPEA DEL TEST

La Lila aderirà come sempre alla ETW rafforzando l’offerta di test anonimi e gratuiti per HIV, HCV e sifilide sui territori e nelle proprie sedi per un totale di diciassette date in otto città (Bari, Cagliari, Como, Firenze, Livorno, Milano, Torino e Trento) e ben cinquanta ore di impegno volontario. In alcune sedi sarà possibile ritirare kit gratuiti per il self test, allo scopo di promuovere anche questa opportunità di diagnosi precoce.

QUI LE SEDI LILA DOVE EFFETTUARE UN TEST GRATUITI DELL’HIV, EPATITE C E SIFILIDE: https://www.lila.it/it/iniziative/1701-etw2023spring-map

TEST GRATUITI HIV, EPATITE C E SIFILIDE A ROMA: DOVE E QUANDO

A Roma sarà possibile effettuare un test gratuiti per HIV, sifilide ed epatite all’INMI “Lazzaro Spallanzani” a partire da lunedì 15 maggio. Il personale dell’ambulatorio ‘stanza 13’ dell’Istituto sarà a disposizione, oltre che per eseguire i test, per offrire counselling per la prevenzione delle epatiti e delle altre infezioni a trasmissione sessuale. Si ricorda che l’accesso sarà diretto, senza bisogno di appuntamento, e che l’accoglienza degli utenti avviene presso il padiglione ‘Di Raimondo’, ingresso posteriore. È possibile sottoporsi ai test lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 14; mercoledì dalle 14 alle 18; sabato dalle 9 alle 12. I risultati dei test saranno disponibili in 15 minuti.

