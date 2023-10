Settore immobiliare a rischio collasso: in arrivo una doppia crisi

Ma anche doppia opportunità

Roma, 4 ott. (askanews) – I numeri sono allarmanti: il settore immobiliare in Italia è sull’orlo del collasso a causa dell’aumento dei tassi sui mutui, unito alla stagnazione dei redditi delle famiglie. Nel luglio 2022 i mutui per acquistare casa avevano un tasso medio del 2,24%, mentre a luglio 2023 sono saliti al 4,19%, la cifra più alta dell’ultimo decennio. Ciò significa che oggi comprare un appartamento costa il 22% in più rispetto a 12 mesi fa.

“In confronto all’Europa – spiega Tiziano Benvenuti, Amministratore di MMO spa, la più grande azienda di formazione immobiliare in Italia – le famiglie italiane hanno redditi più bassi ma paradossalmente sostengono costi maggiori per i finanziamenti. Questo crea un divario sempre più ampio tra domanda e offerta di immobili, anche perché mancano nuove costruzioni e ristrutturazioni. Per rilanciare il settore, servirebbero più investimenti in edilizia residenziale moderna, una politica fiscale che favorisce l’acquisto di immobili e un abbassamento dei tassi d’interesse, rendendo così il mattone più accessibile sia ai giovani sia a chi vuole cambiare casa. In caso contrario, il comparto immobiliare rischia di sprofondare in un periodo molto buio”.

Inoltre c’è una seconda crisi della quale nessuno parla: quella degli agenti immobiliari. “Il problema – prosegue Benvenuti” – è che 9 agenti su 10 sanno vendere solo quando il mercato è in rialzo e le banche concedono facilmente dei mutui a tassi vantaggiosi. Ma quasi nessuno sa cosa fare quando i prezzi vanno in discesa e gli istituti finanziari stringono le maglie dei finanziamenti”.

Proprio per questo, nel momento in cui la crisi del mercato immobiliare diventerà ancora più forte, molti agenti si troveranno in enorme difficoltà e staranno mesi e mesi senza riuscire a vendere una sola casa. Diverse agenzie dovranno licenziare o in alcuni casi anche chiudere.

“Dall’altra parte però ci sarà un élite di agenti immobiliari, i cosiddetti ‘top producer’ che userà la crisi per accelerare la loro carriera e guadagnare ancora di più. Sì perché è proprio nei periodi di crisi che ci sono le migliori opportunità in quanto i vecchi equilibri vengono messi in discussione e tutto può cambiare”.

Secondo Tiziano Benvenuti, in particolare ci saranno due tipi di opportunità in questa crisi immobiliare. “I single e le famiglie che avranno una buona disponibilità economica potranno comprare casa a prezzi molto vantaggiosi e fare dei veri e propri affari. Potranno acquistare un immobile che nel giro di pochi anni aumenterà di valore in modo importante. Ma anche gli agenti immobiliari che avranno il giusto metodo di lavoro, potranno cavalcare la crisi e incassare in pochi mesi quello che gli altri guadagnano in anni. Sicuramente – conclude il Ceo di MMO spa – ci aspetta un futuro molto interessante e ricco di occasioni, almeno per chi saprà coglierle.