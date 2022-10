Seul, la parata di Halloween si trasforma in tragedia: decine in arresto cardiaco

BOLOGNA – Ancora non è chiaro come siano andate le cose. Quello che al momento è possibile capire passa attraverso le foto e i video diffusi sui social network. Che raccontano di decine e decine persone a terra, presumibilmente in arresto cardiaco, durante i festeggiamenti per Halloween a Seul, in Corea. E si vedono i medici e soccorritori praticare i massaggi cardiaci nel tentativo di salvare le persone.

Esto acaba de suceder en Seúl, Corea del Sur, en la celebración del primer Halloween sin tapabocas después de más de años: pic.twitter.com/oUBcWjBTyb— ðŸ��🥑🎾 김바나 🇨🇴🇰🇷🎃ðŸ�‚ (@_kimbana_) October 29, 2022

Stando alle primie ricostruzioni che circolano in rete, ai festeggiamenti in strada nel quartiere di Itaewon avrebbero partecipato circa 100.000 persone. I malori e gli infarti potrebbero essere dovuti alla troppa calca che si è creata durante la parata con le persone troppo vicine e schiacciate le une contro le altre. La Bbc, oin un servizio, ha spiegato i vigili del fuoco di Seul hanno dichiarato che ci sono state 81 segnalazioni di ‘respiro affannoso’.

🇰🇷 | ÚLTIMA HORA: Unas 80 personas están recibiendo RCP después de sufrir paros cardíacos en Seúl, Corea del Sur, después de una aparente estampida en una fiesta de Halloween. pic.twitter.com/khEPpLOXGa— Alerta Mundial (@AIertaMundiaI) October 29, 2022

La situazione di schiacciamento tra le persone si sarebbe verificata quando la folla avrebbe iniziato a spingersi in uno stretto vicolo vicino all’Hamilton Hotel. Ancora non ci sono numeri ufficiali relativi alle vittime, ma alcuni siti online parlano di almeno nove morti.

👻🎃 HALLOWEEN trágico en Seul | Korea, alrededor de 80 personas sufren paro cardíaco y de respiración,masivamente, en una estampida en las fiestas de Halloween en Seúl, donde más de 100 mil jóvenes estaban de juerga y ‘algo mas’!pic.twitter.com/D0w8NKaq7M— REPORTA DIGITAL (@ReportaDigital) October 29, 2022

