severa-turbolenza,-un-morto-e-30-feriti-su-un-aereo-della-singapore-airlines

L’aereo decollato da Londra è atterrato in emergenza a Bangkok, in Thailandia

Bangkok, 21 mag. (askanews) – Una persona è morta e 30 sono rimaste ferite, 7 in maniera grave, a causa della forte turbolenza incontrata da un velivolo della compagnia aerea Singapore Airlines, in rotta da Londra a Singapore e atterrato in emergenza all’aeroporto di Bangkok, in Thailandia.L’aereo un Boeing 777-300ER, volo SQ321, era decollato nella tarda serata del 20 maggio da Heathrow in Inghilterra con a bordo 211 passeggeri e 18 membri dell’equipaggio. Intorno alle 10 di mattina (ora italiana) di martedì, dopo 11 ore di viaggio, avvicinandosi alle coste della Thailandia, il velivolo ha incontrato una severa turbolenza che ha causato una repentina perdita di quota, mentre si trovava a 37mila piedi (poco più di 11mila metri) di altitudine. L’emergenza ha costretto l’equipaggio ad atterrare il prima possibile all’aeroporto di Bangkok dove sono scattati i soccorsi per i passeggeri feriti. Nulla da fare, purtroppo, per un uomo di 73 anni, di nazionalità britannica, con problemi cardiaci, morto probabilmente a causa di un infarto. Ferita la moglie, trasportata in ospedale.Sui social circolano diverse foto scattate a bordo dagli stessi passeggeri che mostrano la paura e gli attimi di tensione subito dopo l’incidente.