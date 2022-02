Sfida da Rimini, in 10.000 per un ‘selfie dallo spazio’

RIMINI – La spiaggia di Rimini come luogo del record nella sensibilizzazione contro il cambiamento climatico. La sfida è lanciata: il 26 marzo si chiamano a raccolta 10.000 persone per formare la scritta umana “Stop Climate Change”, lunga 500 metri, larga 32, con un perimetro totale di 2,5 chilometri e una superficie di 6.500 metri quadrati, e visibile dallo spazio. La data non è scelta a caso, dato che il satellite Pléiades Neo transiterà quel giorno alle 11.02 a 620 chilometri dalla terra in corrispondenza delle spiagge riminesi e fotograferà dal cielo le tre parole. Una sorta di mega ‘selfie’ dallo spazio.

DALLA SPIAGGIA 11 FINO AL PORTO

“Stop Climate Change” si estenderà dalla spiaggia numero 11 fino alla spiaggia libera vicino al porto. L’iniziativa è promossa dall’associazione The Climate Route e patrocinata dal Comune per sensibilizzare la cittadinanza sulla lotta al cambiamento climatico ed è stata presentata stamane in una conferenza stampa. La scritta umana aspira appunto a un primato, essere la più grande mai scattata dallo spazio, per dire che il cambiamento climatico va fermato e per sensibilizzare su una tematica considerata centrale per il futuro dell’umanità.

“La nostra città sarà il teatro di un’iniziativa sull’educazione alla sostenibilità dalle dimensioni senza precedenti, con una modalità del tutto nuova, molto impattante dal punto di vista mediatico, che vuole rappresentare uno stimolo per le nostre coscienze- spiega l’assessora comunale al Patto per il Clima Francesca Mattei-. Il rispetto dell’ambiente e il contrasto al cambiamento climatico sono punti fermi della nostra visione urbana, come dimostrano anche i numerosi investimenti fatti in questi anni in senso green”. Il futuro del pianeta, rimarca, “è nelle nostre mani e come città lo vogliamo ribadire forte, sia con delle precise scelte di pianificazione del territorio sia con eventi in grado di mobilitare la cittadinanza su determinate questioni”.

L’OBIETTIVO È ENTRARE NEL LIBRO DEI RECORD

“The Climate Route Aps- aggiungono gli organizzatori- è un’associazione nata a Rimini con l’intento di porre l’attenzione sui cambiamenti climatici e sui suoi effetti, uno fra tutti l’innalzamento del livello del mare, una questione che, negli anni a venire, interesserà ovviamente anche Rimini”. L’idea è appunto di coinvolgere 10.000 persone, per entrare nel libro dei record e, in particolare, nell’Official World Record. Pda qui la call alla comunità, dalle scuole alle associazioni, dall’università alle attività economiche, per “coinvolgere un pubblico plurale e accendere i riflettori su un tema di interesse collettivo”.Per questa ragione tutta la cittadinanza e tutte le associazioni di Rimini e della Romagna sono invitate a partecipare.

L’appuntamento è alle 9 all’infopoint adiacente alla spiaggia libera per iniziare a comporre la scritta, grazie anche all’aiuto dei volontari di The Climate Route e di alcune realtà locali che daranno una mano ai partecipanti per posizionarsi correttamente. In attesa della foto dallo spazio, sono previsti inoltre degli intermezzi musicali e, su iniziativa delle singole realtà territoriali, c’è la possibilità di allestire degli stand. Per facilitare l’organizzazione, e perché ognuno trovi il proprio posto tra le varie lettere, è consigliato registrarsi al sito stopclimatechange.space per selezionare lo stallo che si preferisce.

