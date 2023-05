Sfida Totti-Sinner, folla in delirio agli Internazionali di Padel: “Un capitano, c’è solo un capitano”

ROMA – Il rosso di ghiaccio e il cuore giallorosso. Il Re di Roma e il pretendente al trono. Rinchiusi in una gabbia di plexiglass come in una teca, per soli tre game, e tutto il mondo del tennis fuori. Totti e Sinner nell’acquario del padel al centro del Foro Italico, durante gli Internazionali. Uno spot per il ‘ramo d’azienda’ federale che s’è preso anche un posto nella sigla: FIT…P.

Ed ecco allora l’esibizione di rimbalzo, il nuovo giocattolo del Pupone nelle mani dell’altoatesino più forte del mondo. In campo con loro Michele Bruno, oro europeo nel 2019, e Giulio Graziotti. L’occasione per lanciare il Bnl Italy Major Premier Padel, il primo torneo combined nella storia del circuito in programma dall’8 al 16 luglio nella Capitale.

“È bello svegliarsi la mattina e pensare di andare a giocare a Padel, ti fa star bene. È uno sport divertente, accessibile a tutti anche ai bambini”, dice Totti a Sky, che poi si complimenta con Sinner: “Jannick è molto preparato fisicamente ed ha una gran testa, sa già prima dove arriva la pallina”.

CORI PER TOTTI AGLI INTERNAZIONALI DI PADEL: “UN CAPITANO, C’È SOLO UN CAPITANO”

Lo storico capitano della Roma è stato accolto da tifosi e appassionati che, con il passaparola del Foro Italico, hanno affollato il ‘bordocampo’. Tanti i bambini che hanno iniziato a incitarlo e gli hanno regalato ‘Un capitano, c’è solo un capitano’. Poi i siparietti con Sinner. Al momento della foto di rito, commentando la statura più elevata dell’altoatesino, lo schietto e romanissimo “che me devo mette in punta de piedi?!”. Quindi qualche ‘informazione’ prima di iniziare gli scambi: “Come giochi?”, rivolto a all’avversario. Sincero il tennista numero uno in Italia, con un sorriso: “Ci ho giocato poche volte, sono scarso”. Tre game e poi il tennista numero uno in Italia scappa agli allenamenti in vista del match di domani (gli ottavi contro Cerundolo), ma al capitano non si poteva dire di no. Soprattutto se anche tu punti a essere il Re di Roma.

