Sfidarono la sorte con un party in spiaggia, positivi cinque studenti della Florida

Il 18 marzo avevano sfidato la sorte e le restrizioni per l’epidemia con un party in spiaggia e il loro video mentre sudati e in costume si accalcavano attorno a un combattimento corpo a corpo era diventato virale: ora si scopre che cinque studenti dell’Università di Tampa, in Florida, sono risultati positivi al coronavirus.

“Se mi prendo il corona me lo prendo, alla fine non sarà questo a impedirmi di far festa”, aveva dichiarato uno di questi studenti, Brady Sluder, intervistato sulla spiaggia di Miami dalla Cbs durante il party per la pausa primaverile delle lezioni.

