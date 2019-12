Categoria: Antipasti

Ingredienti per 25 pezzi

Pasta Sfoglia 1 rotolo rettangolare da 230 g

Pesce spada affumicato 8 fettine

Grana Padano DOP 30 g

Semi di girasole 20 g

Pepe misto in grani q.b.

Latte intero q.b.

Per il lime

Lime la scorza di 1

Acqua 50 g

Sale grosso mezzo cucchiaino

Zucchero 1 cucchiaino

Preparazione

Sfogliette con pesce spada affumicato, passo 1

Per preparare le sfogliette con pesce spada affumicato cominciate dal lime. Dopo averlo lavato e asciugato pelatelo con l’aiuto di un pelapatate, quindi facendo attenzione a prelevare soltanto la parte verde, (1) e poi ottenete una julienne al coltello (2). In un pentolino versate l’acqua, lo zucchero (3),

Sfogliette con pesce spada affumicato, passo 2

il sale (4) e accendete il fornello finché non si scioglieranno. Quindi tuffate le zeste di limone (5), coprite con pellicola, o un coperchio, e lasciate macerare per almeno 15 minuti (6).

Sfogliette con pesce spada affumicato, passo 3

Nel frattempo mescolate il grana con una generosa macinata di pepe (7) e i semi di girasole (8). Srotolate un rotolo di pasta sfoglia su una leccarda, utilizzando la carta forno già presente, e bucherellate la superficie con l’apposito attrezzo o con i rebbi di una forchetta (9).

Sfogliette con pesce spada affumicato, passo 4

Spennellate la superficie con del latte (10) e poi cospargetela con il mix di prima: pressate leggermente per far aderire bene i semi di girasole (11). Cuocete la sfoglia in forno, statico già caldo a 200°, per circa 12 minuti (12).

Sfogliette con pesce spada affumicato, passo 5

Lasciate intiepidire la sfoglia prima di tagliarla e ottenere dei rettangoli di 6×5 cm ottenendo così 25 pezzi (13). A questo punto sistemate le fette di pesce spada affumicato su un tagliere e ottenete 25 striscioline (14), arrotolate su loro stesse le strisce ottenendo dei rotolini (15).

Sfogliette con pesce spada affumicato, passo 6

Quindi disponete i rotolini sulle sfogliette (16) e guarnite con le zeste scolate e ancora un pizzico di pepe (17). Ecco pronte le vostre sfogliette con pesce spada affumicato (18)!

Conservazione

Una volta pronte le sfogliette con pesce spada affumicato si consiglia di consumarle subito.

In alternativa potete conservare la sfoglia, quindi senza spada, per qualche giorno coperte con pellicola tenendo conto che la consistenza andrà via via perdendosi.

Consiglio

In vista del natale il lime, e più in generale gli agrumi, daranno quel tocco non solo di festa ma anche di freschezza alla ricetta. Perciò potete aromatizzare le sfogliette con pesce spada affumicato anche con altri agrumi come arancia, pompelmo o limone. Se invece voltete creare un mix acre non vi resta che aggiungere qualche bacca di ribes.

