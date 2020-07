La statuta della Sirenetta, il personaggio nato dalla penna dello scrittore Hans Christian Andersen, e simbolo di Copenaghen, è stata vandalizzata con la scritta in inglese “racist fish” (pesce razzista), apparso sulla pietra che fa da base all’opera all’entrata del porto. A quanto riporta Associated Press, nessuno ha rivendicato la responsabilità dell’azione. Intervistato dalla tv danese, l’esperta dell’opera di Andersen, Ane Grum-Schwensen, ha spiegato che la storia della Sirenetta non contiene allusioni razziste.

La Sirenetta è stata anche un fortunato cartone animato della Disney, che – secondo alcuni – contiene una scena razzista quando nella famosa scena della canzone ‘In fondo al mar’

L’articolo Sfregiata la Sirenetta di Copenaghen: “Pesce razzista” proviene da Notiziedi.

