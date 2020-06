La statua di Winston Churchill, il primo ministro conservatore britannico, eroe della Seconda Guerra Mondiale, è stata sfregiata domenica a Londra dai manifestanti scesi in piazza per denunciare il razzismo, dopo la morte dell’afroamericano George Floyd in Usa. “Era un razzista”, la scritta comparsa sulla base della statua, dinanzi al Parlamento di Londra.

Migliaia di persone sono scese in piazza domenica a Londra e in altre città britanniche, per il secondo giorno consecutivo. A Bristol è stata abbattuta dal piedistallo la statua di un negriero, Edward Colston, e calpestata al suolo dai manifestanti.

L’articolo Sfregiata la statua di Churchill a Londra: “Era un razzista” proviene da Notiziedi.

