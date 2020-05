Sfruttate la quarantena per ottenere 10€ Gratis con la carta HYPE

PostePay è sicuramente la carta ricaricabile più diffusa in Italia ma “purtroppo” l’essere legata a PosteItaliane la limita e non gli permette di avere un’evoluzione rapida. Oggi vi parliamo in maniera più approfondita di HYPE, la carta prepagata ricaricabile che funziona in maniera analoga alla PostePay ma senza costi e con tante possibilità e vantaggi in più. Dopo aver letto questo articolo, probabilmente vi registrerete gratuitamente ad Hype, rimpiazzandola definitivamente alla PostePay ed ottenendo anche 10€ in omaggio con iSpazio (oppure 15€ se scegliete Hype Plus).

