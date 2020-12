A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Carmine Sgambati, presidente della commissione sport, cultura e patrimonio del Comune di Napoli.

“Stadio Maradona? Iter cominciato e proseguito. Ieri c’è stata una discussione sul nome dello stadio, sull’aggettivo da fargli precedere. Noi abbiamo votato all’unanimità per farlo intitolare soltanto a Maradona. Stamattina l’iter è proseguito, nella commissione tutti i consiglieri hanno chiesto tramite lettera al sindaco e agli assessori che la delibera sia consiliare e non di giunta. In questa maniera può rappresentare la vera passione popolare della città e venga portata in consiglio comunale. Già domani, dopo la commissione toponomastica, cioè quella deputata ad assegnare i nomi, già si chiederà l’autorizzazione al Prefetto. Prima di Napoli-Sampdoria lo stadio potrebbe già chiamarsi Stadio Diego Armando Maradona.

Curia di Pozzuoli? Non abbiamo più questa tegola, si è già espressa in maniera favorevole. Maradona è stato un simbolo di rivalsa di Napoli nei confronti delle altre città. Napoli negli anni ’80 viveva la partita come unico strumento di affermazione. Maradona faceva piangere il Milan di Berlusconi e la Juventus degli Agnelli. Abbiamo chiesto un consiglio monotematico da proporre entro 48 ore, prima del bilancio. Se non sarà tutto a posto per Napoli-Sampdoria, chiameremo comunque quello stadio così anche il 13 dicembre.

Statua di Maradona? Vorrei venisse riprodotta la maniera in cui Maradona calcia la punizione contro la Juventus”.

The post Sgambati a Radio Marte: “Stadio Maradona? La Curia di Pozzuoli si è già espressa in maniera favorevole” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento