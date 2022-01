ROMA – “Il Centrodestra potrebbe votare Pierferdinando Casini presidente della Repubblica? No, mai. Casini non ha nessuna possibilità di andare al Quirinale”. Lo afferma ad Affaritaliani.it Vittorio Sgarbi. “Il nome di Casini non ha alcuna logica- spiega Sgarbi- o il Centrodestra propone un suo nome o si vota Draghi. L’unità assoluta del Parlamento, tranne i 5 Stelle che si divideranno, porta a Draghi presidente, se invece il centrodestra vuole tentare l’atto di forza propone un suo nome e si va alla conta. Casellati e Pera sono i due nomi in corsa per il Centrodestra? Casellati sicuramente sì, Pera non credo proprio”.

LEGGI ANCHE: Quirinale, Berlusconi si ritira dalla corsa al Colle: “Draghi completi la legislatura”

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Sgarbi: “Il centrodestra non voterà mai Casini al Quirinale” proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento