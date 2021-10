Sgomberato a Genova il centro sociale Terra di nessuno

GENOVA – La Polizia locale di Genova, sotto il controllo della Digos, sta eseguendo dalle prime luci di questa mattina lo sgombero del centro sociale Terra di nessuno, nel quartiere del Legaccio. I vigili sono entrati attorno alle 6.30 e hanno svegliato alcuni ragazzi che stavano dormendo.

La struttura di via Bartolomeo Bianco era occupata dal 1997, ma da diversi anni la Lega ne chiede con forza lo sgombero. A gennaio una sentenza del Tar, pur riconoscendo la funzione sociale del Tdn, aveva legittimato la procedura avviata stamattina. Nell’area dovrebbe sorgere un’isola ecologica. Sulla pagina Facebook del centro sociale è da poco comparso l’appello: “Stanno sgomberando il Csoa Terra di nessuno. Chi può raggiunga lo spazio al più presto”.

All’esterno del centro sociale sono già pronti i muratori con mattoni e cemento per bloccare l’accesso alla struttura e i tecnici dell’Enel per staccare la corrente. L’accesso a via Bianco è presidiato dai blindati della polizia, mentre lungo la via sono presenti altri blindati di polizia e guardia di finanza. L’ingresso al Tdn è sbarrato da vigili e Digos. Alcuni ragazzi che dormivano nella struttura, al momento, sono ancora all’interno del centro sociale, mentre qualche altro giovane si sta radunando all’esterno. Dall’alto, a osservare le operazioni anche una consigliera municipale della Lega e un abitante del quartiere.

