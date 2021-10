Sgomberato il blocco no green pass al porto di Genova

GENOVA – Sgomberato stamattina il blocco no green pass davanti al varco Etiopia del porto di Genova, che era giunto al sesto giorno consecutivo di protesta.

L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto attorno alle 6, quando sul posto era presente una trentina di manifestanti. L’operazione si è svolta senza eccessive tensioni e i manifestanti stanno ancora smontando il materiale allestito in questi giorni. Portato in questura un cittadino di origine francese per resistenza a pubblico ufficiale. Libera Piazza Genova, l’associazione no green pass che si era unita alla protesta dei portuali, invita “tutti i cittadini alla massima calma, evitiamo azioni non ponderate e controproducenti. La lotta va avanti, forte di tutti i lavoratori organizzati. Nuove comunicazioni saranno date il prima possibile”.

