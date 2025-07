sgravio-contributivo-per-artigiani-e-commercianti,-i-giovani-commercialisti:-“continua-il-ritardo-operativo-dell’inps”

“A oltre due mesi dalla pubblicazione della circolare INPS che disciplina lo sgravio contributivo del 50 per cento in favore di artigiani e commercianti, l’Istituto non ha ancora reso disponibile la procedura telematica per la presentazione delle domande. Un ritardo inaccettabile che ostacola il lavoro di consulenti e professionisti, impossibilitati persino ad avviare formalmente le richieste da parte dei soggetti interessati”. Lo denuncia Francesco Cataldi, presidente dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

“L’INPS, con una comunicazione informale, ha lasciato intendere che la riduzione contributiva potesse comunque essere applicata già alla prima scadenza utile, attraverso il versamento in misura ridotta”, sottolinea Cataldi.

“Ma tale apertura, priva di un quadro operativo preciso e senza una tempistica certa per il completamento dell’iter, lascia spazio a incertezza e confusione. Il rischio di errori e sanzioni resta a carico dei contribuenti, mentre l’ente che dovrebbe garantire chiarezza e supporto continua a rimandare”.

A questo si aggiunge un ulteriore fronte critico, evidenziato da Massimiliano Dell’Unto e Francesco Paolo Fabbri, consiglieri UNGDCEC: “Il decreto attuativo previsto dalla Legge 203/2024, che dovrebbe estendere da 24 a 60 le rate disponibili per la dilazione dei debiti contributivi, è ancora “quasi pronto”, come annunciato recentemente dallo stesso direttore generale dell’Istituto. Un’attesa che dura da oltre sei mesi e che comporterà per gli studi professionali il raddoppio del lavoro, dovendo ripresentare tutte le pratiche già trasmesse da gennaio a oggi per accedere al piano più favorevole”.

“Se per misure come la decontribuzione Sud o gli incentivi per l’assunzione di giovani e donne i ritardi sono stati in parte giustificati dall’attesa dell’autorizzazione europea, in questi casi le responsabilità sono esclusivamente nazionali”, spiegano i due consiglieri di giunta dell’Unione. “Le norme ci sono, ma non vengono rese effettive nei tempi utili, svuotandone il potenziale applicativo e generando solo ulteriore complessità”.

Il risultato, spiegano i Giovani Commercialisti, è una gestione “incerta, inefficiente e opposta a qualsiasi principio di semplificazione amministrativa, con un peso crescente su professionisti e contribuenti. Ribadiamo la necessità di un cambio di passo nella gestione delle misure previdenziali e fiscali, chiedendo all’INPS risposte immediate e strumenti operativi chiari, per restituire ai professionisti il diritto di lavorare con regole certe e in tempi adeguati”.