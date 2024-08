sgravio-totale-per-chi-assume-donne-disoccupate-vittime-di-violenza

Sul portale delle agevolazioni il modulo ERLI per ottenere l’autorizzazione all’esonero

Con la Legge di Bilancio 2024 è stato introdotto l’esonero dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e dei contributi all’INAIL, nella misura del 100%, entro il limite massimo di 8 mila euro per i datori di lavoro privati che nel triennio 2024-2026 assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del Reddito di Libertà.

“Il modulo ‘ERLI’, utile per ottenere dall’INPS l’autorizzazione ad applicare l’esonero è reperibile sul Portale delle agevolazioni. Nel modulo – spiega Michela Benna, consigliera d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – il datore di lavoro deve autocertificare il possesso dei requisiti di base e specifici utili alla fruizione dell’esonero”.

“I datori di lavoro autorizzati – prosegue Benna – devono utilizzare codici diversi a seconda del settore di attività in cui operano. In Uniemens andrà utilizzato il codice causale con il nuovo valore ERLI, in Posagri il codice retribuzione Y e CodAgioVl mentre in recupero sgravi di Lista PosPA, il codice recupero 60”.

Il recupero del beneficio arretrato può essere effettuato solo nei flussi UniEmens di giugno, luglio e agosto 2024.

