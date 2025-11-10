lunedì, 10 Novembre , 25

Torino, tragedia alle Atp Finals. Due spettatori morti dopo un malore

Trasporti, La Russa: “Serve pressing al governo per fondi tpl Lombardia, io darò una mano”

Asma grave, Rumi (Altems): “Modelli predittivi garantiscono sostenibilità Ssn”

Amiloidosi, esperta: “Rimborsabilità eplontersen attesa nei primi mesi 2026”

SGUARDI – Matteo Donghi e il RIS di Parma: lo scienziato e lo sbirro

SGUARDI – Matteo Donghi e il RIS di Parma: lo scienziato e lo sbirro

Redazione-web

Il neo comandante del celebre reparto su indagini, IA e la CPI dell’Aia

Parma, 10 nov. (askanews) – “Ricordatevi che il lavoro più vicino a quello del fisico è lo sbirro. Il fisico è curioso per natura. Lo sbirro è curioso per necessità. La maggior soddisfazione dello scienziato, dell’uomo di scienza è utilizzare al meglio gli strumenti tecnico scientifici che ci sono dati. Ma la soddisfazione dello sbirro è avere il nome”: lo dice il tenente colonnello Matteo Donghi, da inizio 2025 comandante del RIS di Parma, il più famoso dei reparti di investigazione scientifica dei carabinieri. In questa intervista, Donghi racconta come lui, fisico di formazione, sia stato folgorato sulla via di Damasco dalla bellezze delle indagini forensi. E ancora, il caso del serial killer Bilancia e come ha rivoluzionato le investigazioni scientifiche; il futuro delle indagini forensi e cosa possiamo aspettarci dall’intelligenza artificiale, un tour nei laboratori del RIS, l’equilibrio fra la scienza e la necessità di portare elementi comprovabili in tribunale; e la sua esperienza “illuminante” nel 2024 alla Corte Penale Internazionale dell’Aia.Questa intervista di SGUARDI a cura di Alessandra Quattrocchi è in integrale sul sito www.Askanews.it.

