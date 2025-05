shade,-lo-sfogo-dall’ospedale:-“mi-hanno-annullato-il-concerto,-pensano-che-non-ce-la-faccio”

(Adnkronos) – Dopo due settimane di ricovero in ospedale per un’infezione ai polmoni, Shade è pronto a lasciare l’ospedale per tornare sui palchi a esibirsi dal vivo. O almeno questo è quello che sperava di fare. Il rapper, come ha raccontato sul suo profilo social, avrebbe dovuto partecipare a un concerto in Sicilia, ma l’evento è stato annullato senza alcun preavviso.

“Visto che stavo meglio, in accordo con i dottori, avevo deciso di farmi dimettere dall’ospedale in tempo per partecipare alla data prevista il 6 maggio a Licata, in Sicilia”, ha esordito così Shade sulle Instagram stories.

“Qualcuno ha annullato la data senza nemmeno consultarmi, pensando che non fossi in grado di fare un’ora di concerto. Nonostante avessi garantito la mia presenza e i miei netti miglioramenti fisici”, continua Shade nel lungo sfogo condiviso sul suo profilo Instagran, in cui nelle ultime due settimane ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute.

“Mi dispiace per la gente che si aspettava di vedermi, non è dipeso in alcun modo da me”, tiene a sottolineare il rapper. Shade, pseudonimo di Vito Ventura, è stato ricoverato lo scorso 16 aprile per una grave infezione ai polmoni. Ma dopo due settimane di cure, il rapper è pronto a tornare dal suo pubblico: “Per recuperare l’evento e per il rispetto delle persone che ci tenevano (tra cui me) ho deciso che verrò gratuitamente in uno tra i comuni più vicini a Licata qualora volessero organizzare un mio evento nelle date ancora disponibili”.

E ha concluso, rivolgendo le scuse ai fan: “Scusatemi tanto, è l’unica cosa che posso fare in questo momento. Sul resto non mi esprimo e non entro nei dettagli perché altrimenti da che sono migliorato finisco in terapia intensiva”.