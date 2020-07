Shanghai vuole scalzare Hong Kong ma è un’impresa difficile. Ce la farà?

AGI – Shanghai punta da tempo a soppiantare Hong Kong come hub finanziario globale. Quest’aspirazione è cresciuta dopo che la legge sulla sicurezza nazionale varata da Pechino ha messo in crisi la formula “Un paese, due sistemi”, in vigore da 23 anni. Lo sostiene il South China Morning Post, giornale in lingua inglese fondato a Hong Kong nel 1903 e ora controllato da Alibaba, secondo il quale se Pechino rafforzerà la sua stretta il ruolo di Hong Kong come polo monetario offshore della Cina potrebbe declinare.

In discussione il ruolo di Hong Kong come polo monetario offshore

Tuttavia l’ascesa di Shanghai,

