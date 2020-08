Shell e Ducati rinnovano partnership tecnica

BORGO PANIGALE (BOLOGNA) (ITALPRESS) – Shell e Ducati annunciano il rinnovo triennale della partnership tecnica per la fornitura di olio motore nello stabilimento di Borgo Panigale e Rayong (Tailandia). Inoltre, le due aziende estendono in Germania, Francia e UK l’accordo di aftermarket per la diffusione dell’olio Shell Advance Ducati, già presente in Italia, Usa e Canada.

Con Shell Advance Ducati, i ducatisti beneficiano delle innovazioni sviluppate grazie alla partnership tecnica tra Shell e Ducati in MotoGP e nel Mondiale Superbike, dove da 21 anni i prodotti Shell vengono testati. Sviluppata appositamente per il cambio dell’olio motore delle Rosse di Borgo Panigale,

