sabato, 15 Novembre , 25

Ballando con le stelle, Luca Favilla è diventato papà: “Benvenuto Enea”

(Adnkronos) - Luca Favilla è diventato papà. Il...

SuperEnalotto, estratta la combinazione vincente oggi 15 novembre

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso...

Trump, la nemica numero 1 è l’ex fedelissima Greene: “Una pazza”

(Adnkronos) - E' rottura totale e ufficiale tra...

Verissimo, Edwige Fenech: “Mia mamma è morta tra le mie braccia”

(Adnkronos) - Edwige Fenech ospite oggi, sabato 15...
shiva-di-nuovo-papa,-mistero-sulla-mamma.-l’ex-compagna:-“non-fatemi-domande”
Shiva di nuovo papà, mistero sulla mamma. L’ex compagna: “Non fatemi domande”

Shiva di nuovo papà, mistero sulla mamma. L’ex compagna: “Non fatemi domande”

DALL'ITALIA E DAL MONDOShiva di nuovo papà, mistero sulla mamma. L'ex compagna: "Non fatemi domande"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Shiva è diventato papà per la terza volta. Il rapper ha annunciato oggi la nascita del bambino, condividendo sui social il nome e la data della bella notizia: “Benvenuto Ethan”, ha scritto riferendosi a 13 novembre 2025.  

Ma dietro la nascita si apre un mistero sull’identità della madre. Solo pochi mesi fa, Shiva aveva annunciato la nascita di Atlas, il secondo figlio avuto con l’ex compagna Lura Maisano. Una storia d’amore che, secondo i rumors, sembrerebbe essersi già incrinata da diversi mesi. 

Proprio Maisano ha rilasciato una serie di stories su Instagram dal tono amaro: “Occhi che fanno piangere, piangeranno”, si legge nella prima. “Non fatemi domande perché è meglio che io non dia risposte”, si legge nella seconda.  

Nella terza esprime tutto il suo disappunto, scrivendo parole rivolte al figlio Atlas: “Tu non meritavi nessuna ombra, nessuna mancanza, nessuna crepa nel tuo cielo. E nella mia vita adesso e domani, per sempre sarà il tuo momento. Soltanto il tuo. Un tempo sacro che nessuno può toccare, uno spazio che nessuno potrà mai oscurare, una promessa che nessuno potrà spezzare. Nel mio cuore è solo il tuo momento. Goditelo, figlio mio”. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.