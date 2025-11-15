Shiva di nuovo papà, mistero sulla mamma. L’ex compagna: “Non fatemi domande”

(Adnkronos) –

Shiva è diventato papà per la terza volta. Il rapper ha annunciato oggi la nascita del bambino, condividendo sui social il nome e la data della bella notizia: “Benvenuto Ethan”, ha scritto riferendosi a 13 novembre 2025.

Ma dietro la nascita si apre un mistero sull’identità della madre. Solo pochi mesi fa, Shiva aveva annunciato la nascita di Atlas, il secondo figlio avuto con l’ex compagna Lura Maisano. Una storia d’amore che, secondo i rumors, sembrerebbe essersi già incrinata da diversi mesi.

Proprio Maisano ha rilasciato una serie di stories su Instagram dal tono amaro: “Occhi che fanno piangere, piangeranno”, si legge nella prima. “Non fatemi domande perché è meglio che io non dia risposte”, si legge nella seconda.

Nella terza esprime tutto il suo disappunto, scrivendo parole rivolte al figlio Atlas: “Tu non meritavi nessuna ombra, nessuna mancanza, nessuna crepa nel tuo cielo. E nella mia vita adesso e domani, per sempre sarà il tuo momento. Soltanto il tuo. Un tempo sacro che nessuno può toccare, uno spazio che nessuno potrà mai oscurare, una promessa che nessuno potrà spezzare. Nel mio cuore è solo il tuo momento. Goditelo, figlio mio”.