Shoah, Gualtieri: costruiamo anticorpi contro l’antisemitismo

“Dopo Cerimonia ufficiale è importante che ci siate voi”

Cracovia, 27 gen. (askanews) – “La Giornata della Memoria sia il culmine di un lavoro costante perché quello che è accaduto non si ripeta mai più. Con iniziative come questo Viaggio costruiamo anticorpi contro l’antisemitismo”. Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri nel primo incontro con i 142 studenti romani protagonisti del Viaggio della Memoria organizzato da Roma Capitale. Shoah, Gualtieri: costruiamo anticorpi contro antisemitismo “È molto bello vedervi così numerosi per il Viaggio della Memoria che quest’anno è particolarmente importante per questo ottantesimo anniversario della liberazione di Auschwitz- ha detto il sindaco a ragazze e ragazzi -. È fondamentale non solo per la cerimonia che si è tenuta oggi con i capi di Stato e le vittime sopravvissute – ha raccontato Gualtieri – che sono sempre di meno. Ma soprattutto è bello che ci siate voi e che tocchiate con mano cosa è stato il punto più basso raggiunto dall’umanità, come la Shoah e i campi di sterminio che vedrete domani”. “Quella macchina di morte – ha sottolineato Gualtieri – così scientificamente oliata con i criteri dell’ottimizzazione industriale per ammazzare più persone possibili nel minor tempo possibile. Vederla – ha aggiunto il sindaco – è importante per imparare questo concetto di unicità della Shoah. I crimini dell’uumanità sono tantissimi e ce ne saranno, ma non era mai successo che un regime come quello nazista pianificasse in modo così calcolatore, razionale ma anche irrazionale, l’intero sterminio, l’eliminazione dalla faccia della terra da un popolo”. “La Giornata della memoria – ha aggiunto Gualtieri – sia il punto più importante di un lavoro costante di elaborare una memoria e costruire gli anticorpi culturali, politici e democratici perché quello che è accaduto non possa accadere mai più”.