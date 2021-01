Shoah, Sassoli “Comprendere è impossibile, conoscere è necessario”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Questa giornata ci ricorda che 76 anni fa si aprirono i cancelli di Auschwitz-Birkenau, rivelando l’orrore del genocidio nazista. Quello che è successo in quel campo di concentramento e in tutte le altre fabbriche della morte disseminate nello spazio europeo, ci chiama alla responsabilità e ci impone l’obbligo di vigilare e di tenere viva la memoria. Come ha scritto Primo Levi, “se comprendere è impossibile, conoscere è necessario»”. Lo ha detto il presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, intervenendo in Aula in occasione della Giornata internazionale della commemorazione dell’Olocausto.

“Fare memoria è quindi un dovere perchè quanto è successo non possa accadere di nuovo perchè ci pone ogni volta di fronte al lato più oscuro dell’umanità,

