Shoah,in onda stasera su La7 il documentario “Edith” su Edith Bruck

Presentato ad Accademia Ungheria. Papa Francesco: “sua testimonianza eredità per riscoprire dignità persona”

Roma, 25 gen. (askanews) – Presentato il documentario di 3D Produzioni in collaborazione con La7 “Edith”, la storia della scrittrice e poetessa sopravvissuta alla Shoah Edith Bruck. Il documentario sarà trasmesso questa sera alle 21.15 su La7 all’interno di uno speciale di Atlantide “Io mi ricordo” presentato da Andrea Purgatori.

La proiezione in anteprima, ospitata dall’Accademia d’Ungheria a Roma, è stata aperta da una lettera di saluti di Papa Francesco: “La sua testimonianza di donna radicata nei valori umani, il prezioso contributo alla cultura, al cinema e al teatro nonché il desiderio di tramandare alle nuove generazioni la bellezza della vita, sebbene la sofferenza che l’ha segnata, è un’eredità singolare deve aiutare tutti a riscoprire la dignità della persona, la fratellanza e il dialogo rispettoso tra le religioni, quali pilastri su cui edificare la comunità umana di ognuno.” Ringraziando per l’invito ha poi affermato “Ringrazio del gradito pensiero e del sentimento che l’hanno suggerito e del coraggio a proseguire l’impegno professionale per favorire una maggiore conoscenza delle tristi vicende che hanno attraversato la storia recente.”

Durante l’evento, con ospite Edith Bruck, sono intervenuti per porgere i saluti istituzionali il Direttore dell’Accademia d’Ungheria Gabor Kudar, il Direttore di La7 Andrea Salerno, in rappresentanza del Comune di Roma e del Sindaco Gualtieri l’Assessore alla Cultura Miguel Gotor e la Presidente dell’UCEI Noemi di Segni, che ha inviato un messaggio. Presenti in sala Adam Zoltan Kovacs, Ambasciatore d’Ungheria in Italia, Viktor Elbling, Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania in Italia, Paolo Ruffini, Prefetto del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, e Maya Katzir, Responsabile relazioni culturali dell’Ambasciata d’Israele in Italia.

Hanno dialogato con Edith Bruck il CEO di 3D Produzioni Didi Gnocchi, l’autrice del documentario Giovanna Boursier e il giornalista e conduttore Andrea Purgatori.

La serata è stata patrocinata da l’Assessorato alla Cultura del Comune di Roma Capitale, l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, la Fondazione Museo della Shoah e il Dicastero per la Cultura e l’Educazione.

continua a leggere sul sito di riferimento