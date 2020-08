Shot on iPhone: Apple condivide il nuovo cortometraggio “Vertical Cinema”

Apple ha condiviso un nuovo video nella sua serie “Shot on iPhone“, questa volta mettendo in evidenza un cortometraggio che è stato catturato dal regista Damien Chazelle, noto per film come “La La Land” e “Whiplash“.

Tuttavia, a differenza di altri clip che l’azienda ha già promosso, questo è stato registrato in verticale.

Il cortometraggio di 9 minuti “The Stunt Double” è stato girato dal regista premio Oscar Damien Chazelle utilizzando un iPhone 11 Pro.

L’articolo Shot on iPhone: Apple condivide il nuovo cortometraggio “Vertical Cinema” proviene da Notiziedi.

