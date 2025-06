show-achille-lauro-per-la-prima-data-al-circo-massimo

Roma, 29 giu. (askanews) – Achille Lauro infiamma il Circo Massimo di Roma nella prima delle due date – sold out – del tour nella Capitale. L’artista – davanti a 14mila fan – ha aperto il concerto con il brano “Amor”, una dedica alla città di Roma, per poi proseguire sulle note di Bam Bam Twist, passando per i grandi successi, fino a Amore disperato, Rolls Royce e Incoscienti giovani. “Buonasera Roma, sei pronta alla tua notte? Finalmente a casa!”, ha detto aprendo lo show.

Al Circo Massimo la protagonita resta la musica: 29 brani in scaletta che condensano le diverse anime dell’artista in cinque momenti scanditi da altrettanti look sia classici che rock.

Sul palco con lui un’inedita formazione che vede la fusione della band (Daniele Nelli – chitarra, Marco Lanciotti – batteria, Gregorio Calculli – pianoforte,Nicola Iazzi – basso, Riccardo Castelli – chitarra,Mattia Tedesco – chitarra), di 40 musicisti tra fiati, archi, cori, percussioni e l’accompagnamento, in alcuni brani, della cantante lirica Valentina Gargano.

Seconda data il primo luglio, quando saranno in 18mila.