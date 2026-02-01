Shutdown parziale in Usa durerà almeno altri due giorni

domenica, 1 Febbraio , 26

(Adnkronos) – Lo shutdown parziale del governo federale americano, iniziato ieri mattina, potrebbe proseguire almeno fino a martedì. Lo riferisce Politico, secondo cui la Camera dei Rappresentanti dovrebbe votare il pacchetto di spesa da 1,2 trilioni di dollari solo dopo che la Commissione per il Regolamento lo avrà preparato, ma l’opposizione dei Democratici e le tensioni interne tra i Repubblicani rischiano di ritardarne l’approvazione. Lo shutdown è parziale perché alcune agenzie sono già finanziate per l’intero esercizio fiscale 2026, mentre altre, come il Pentagono e il Dipartimento della Sicurezza Interna (Dhs), rimangono senza fondi. 

Il provvedimento del Senato finanzia la maggior parte delle agenzie federali fino al 30 settembre e concede al Dhs una proroga di due settimane per negoziare riforme su sicurezza e procedure di polizia federale, dopo l’uccisione di due cittadini statunitensi da parte di agenti dell’Ice a Minneapolis. I Democratici chiedono tra l’altro body cam obbligatorie, mandati per interventi e abolizione delle maschere per gli agenti. Alcuni conservatori vogliono aggiungere al pacchetto un disegno di legge sulle elezioni, complicando ulteriormente l’iter. 

Il leader della minoranza Hakeem Jeffries ha spiegato che i Democratici non forniranno i circa 70 voti necessari per l’approvazione rapida della legge, pur non escludendo un possibile sostegno in seguito. Il presidente Donald Trump ha espresso il suo appoggio a un accordo al Senato. Pur considerato “probabilmente breve” da molte fonti, il mancato accordo dei Democratici e le divisioni interne dei Repubblicani rendono più probabile che lo shutdown si protragga oltre lunedì. 

 

