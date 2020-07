Sì, adesso la Juve vince e convince! A Genova prime forme di Sarrismo bianconero. E Pjanic è in forma Barcellona

Alla fine, se ci pensiamo bene, sono state tre grandissime giocate individuali a indirizzare e a decidere la partita ma bisogna anche valutare come quel pallone, prima di finire nel sacco o nei piedi di Dybala, Cristiano Ronaldo e Douglas Costa, sia arrivato lì. La Juventus torna da Genova con qualche convinzione in più e con un’etichetta nuova, più vicina allo stille sarrista. I bianconeri ieri hanno disputato una grandissima partita, convincendo praticamente per tutta la gara. Pochissimi… continua a leggere sul sito di riferimento