Si aggiudica con la frode appalto per le mascherine. Arrestato un imprenditore

Con una società era riuscito ad aggiudicarsi un appalto da quasi 16 milioni di euro per la fornitura di oltre 24 milioni di mascherine chirurgiche. Peccato che la società, la Biocrea, oltre ad avere un oggetto sociale del tutto estraneo al settore merceologico relativo alla gara (“coltivazione di fondi, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”), fosse anche una “scatola vuota” destrutturata, caratterizzata da un vero e proprio stato di inoperatività, per totale assenza di dipendenti, strutture, mezzi e capitali, e incapace a far fronte alle obbligazioni nascenti da un contratto come quello originariamente aggiudicato. Così, una tempestiva denuncia alla procura di Roma da parte di Consip ha dato il via a un’inchiesta culminata oggi con l’arresto (con efficacia della misura fino al 20 maggio prossimo) di Antonello Ieffi,

