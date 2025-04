si-aggrava-il-bilancio-dell’attacco-a-sumy:-32-morti-e-99-feriti.-meloni:-“attacco-vile”

(Foto X)

ROMA – Si aggrava il bilancio dell’attacco missilistico russo che domenica mattina ha colpito il centro della città di Sumy, nel nord est dell’Ucraina, durante le celebrazioni della Domenica delle Palme.

Foto X

Le autorità locali parlano ora di 32 morti – tra cui due bambini – e 99 feriti, compresi 11 minori. L’attacco ha devastato un’area civile affollata, colpendo edifici residenziali, mezzi pubblici e un ospedale pediatrico.

La risposta della comunità internazionale non si è fatta attendere: dai leader europei e occidentali arriva una condanna unanime dell’azione russa e un rinnovato appello al cessate il fuoco.

Che sia #Sumy in #Ucraina o #Gaza in #Palestina, non ci sono giustificazioni, non c’è altro argomento possibile se non quello che TUTTO il mondo dica BASTA disarmando e arrestando Putin e Netanyahu, criminali di guerra pic.twitter.com/V2p7dFr304

— Barbara Collevecchio (@colvieux) April 13, 2025