Si allena con i pesi incinta di 7 mesi: bufera sulla ‘Divina’ Pellegrini. Ecco cosa risponde

ROMA – Federica Pellegrini torna al centro dell’attenzione per un video pubblicato sui social che ha acceso il dibattito sull’attività fisica in gravidanza. La campionessa olimpica, al settimo mese di gravidanza, ha pubblicato su Instagram un filmato in cui si allena in palestra con pesi e svolgendo esercizi di forza, attirando reazioni contrastanti da parte degli utenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

La scelta della ‘Divina’ di mostrare la sua routine di allenamento ha diviso il pubblico social. Molti commentatori, soprattutto mamme, hanno giudicato il suo allenamento eccessivo per una donna in gravidanza: “Dovresti andarci con più calma”, le scrivono. Dall’altro lato, sostenitori e follower hanno difeso la campionessa, sottolineando la differenza tra un allenamento amatoriale e quello di un’atleta di alto livello, e ricordando che lo sport può portare benefici se praticato in modo consapevole. “Ragazze, ma davvero commentate con “non esagerare”, “fatti seguire” etc sotto ad un video di FEDERICA PELLEGRINI? Piccolo promemoria, è un’atleta olimpica, non la signora Peppina che si improvvisa in palestra. Amiche, cerchiamo di fare il tifo e di non rompere continuamente gli zebedei quando vediamo una in gamba! Dacci dentro Fede, sei un esempio per tutte!”.

Nella didascalia al post, l’ex nuotatrice ha comunque dovuto precisare che tutti gli esercizi sono eseguiti sotto stretta supervisione medica, e ha fatto sapere che la sua lunga carriera sportiva le consente di affrontare l’allenamento con consapevolezza e attenzione.
