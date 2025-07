si-chiama-‘senti’-e-si-cammina-bendati,-alla-scoperta-di-piante-e-profumi:-ecco-dove

ROMA – ‘Sentire’ col tatto e con l’olfatto, senza vedere: è il senso di ‘Senti’, una passeggiata sensoriale lanciata per la giornata di domani, domenica 27 luglio, dalla Fondazione Casa Lajolo di Piossasco, in provincia di Torino. La passeggiata si svolgerà nel giardino della dimora storica, in cui si trovano alberi secolari, come il cedro e il pino, muretti e aiuole, il piazzale in ghiaia con la collezione di agrumi in vasi, il giardino all’italiana con le sculture in bosso, il boschetto all’inglese delimitato da sette Taxus baccata e poi, più in giù, ulivi e alberi da frutto, l’orto-giardino e il frutteto. L’appuntamento è per domenica 27 luglio con replica domenica 28 settembre.

“Questo percorso di visita- si legge in una nota- è stato ideato per permettere ai partecipanti di scoprire e vivere la bellezza dello spazio verde ‘con altri occhi’, risvegliando i propri sensi e immergendosi in un ambiente naturale accogliente e ricco di stimoli. Si cammina bendati, tra suoni rilassanti, scoprendo piante attraverso il tatto, inebriandosi di profumi inattesi e assaporando gusti sorprendenti: un momento di benessere, un’opportunità per riappropriarsi del piacere di un’esplorazione lenta, attenta e paziente, lontano dalla frenesia e dal chiasso della vita quotidiana”.

Un aspetto fondamentale di questa iniziativa è la collaborazione consolidata con l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Torino. Questa collaborazione, attiva da tempo, mira a creare un percorso inclusivo e accogliente per tutti. I volontari dell’associazione accompagneranno i visitatori, guidandoli alla scoperta di consistenze e profumi. Condivideranno, con la loro sensibilità e il proprio vissuto, come sia possibile conoscere e riconoscere un luogo senza l’ausilio della vista, affidandosi a sensi diversi e all’immaginazione.

Le passeggiate sono aperte a tutti, vedenti e non vedenti. Chi non vuole avere gli occhi bendati, può partecipare senza copriocchi. Ogni percorso avrà una durata di circa un’ora e mezza. Il costo di partecipazione è di 10 euro a persona.

Iscrizione obbligatoria https://www.casalajolo.it/prenota/

