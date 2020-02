La vicenda.

I carabinieri della sezione Radiomobile di Casoria (Napoli) hanno arrestato per resistenza e ricettazione un 44enne di Caivano già noto alle forze dell’ordine e denunciato per gli stessi reati un 40enne di Cardito. Durante un controllo notturno del territorio, i militari dell’Arma si sono imbattuti, in via Piero Donadio, in un’auto che andava ad alta velocità. I militari li hanno seguiti intimandogli l’alt ma il 44ennne, che era alla guida, ha accelerato cercando di fuggire. È nato un inseguimento per le vie cittadine, talvolta percorse contromano.

La fuga è terminata quando l’auto in fuga è andata a scontrarsi contro un palo della luce.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Si conclude contro un palo della luce la fuga contromano a bordo di un’auto rubata nel Napoletano proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento