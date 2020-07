Sì del Senato alla risoluzione di maggioranza, stato di emergenza prorogato al 15 ottobre

AGI – La proroga dello stato di emergenza “è inevitabile” perché la “pandemia non si è esaurita”. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parla per poco più di mezz’ora al Senato e spiega i motivi per cui il governo deve prorogare l’emergenza. Troppi ancora i rischi e, soprattutto, le misure necessarie per affrontare il post-lockdown.

Ma la maggioranza, che pure appoggia la decisione, fissa dei precisi paletti: innanzitutto, la proroga e’ estesa fino al 15 ottobre e non al 31, come inizialmente si ipotizzava. In secondo luogo, basta con i Dpcm o le delibere, servono fonti normative primarie.

