Si è arreso l’uomo che aveva preso 16 ostaggi su un bus in Ucraina

AGI – Si è conclusa dopo oltre 10 ore di alta tensione l’odissea dei passeggeri di un autobus sequestrati a Lutsk, nell’Ovest dell’Ucraina: l’uomo armato è stato arrestato e tutti gli ostaggi liberati, ha annunciato il vice ministro dell’Interno, Anton Guerachtchenko. L’autore del folle gesto è il 44enne Maxime Krivoch, ucraino originario della regione russa di Orenburg, già condannato per frode e detenzione illegale d’armi; reati per i quali ha scontato quasi dieci anni in prigione.

Martedì mattina, armato di pistola ed esplosivo, l’uomo ha preso in ostaggio i passeggeri di un autobus nella piazza del Teatro di Lutsk,

