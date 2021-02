AGI – Al via il secondo processo d’impeachmment di Donald Trump. Non era mai successo prima che un presidente degli Stati Uniti venisse processato in Senato due volte. E’ accusato di “incitamento all’insurrezione” per l’assalto a Capitol Hill nel giorno della Befana. La Camera dei rappresentanti aveva approvato l’impeachment di Trump lo scorso 13 gennaio.

Il procedimento si è aperto con il voto sulle regole per il processo che erano già state concordate dai leader di maggioranza e minoranza, rispettivamente il democratico Chuck Schumer e il repubblicano Mitch McConnell. Undici senatori repubblicani hanno comunque votato contro l’adozione delle regole,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Si è il secondo processo per impeachment di Trump, potrebbe finire sabato proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento