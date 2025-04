Si è spenta a 78 anni Maria Fedele, moglie di Pietro Grasso

PALERMO – Scomparsa all’età di 78 anni Maria Fedele, moglie dell’ex presidente del Senato Pietro Grasso. “Esprimo il mio cordoglio per la scomparsa della professoressa Maria Fedele – dice il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla -. Donna e docente appassionata, la sua vita è stata dedicata non solo alla didattica, ma anche contraddistinta dal grande impegno sociale, sia come docente, sia come responsabile del progetto del ministero dell’Istruzione per diffondere nelle scuole di tutta Italia la cultura della legalità. Al Senatore Pietro Grasso e alla famiglia della professoressa Fedele rivolgo la vicinanza dell’amministrazione comunale in questo momento di dolore”.

IL PD SENATO: “NOTIZIA CI ADDOLORA PROFONDAMENTE”

La notizia della scomparsa di Maria Fedele ci addolora profondamente. A nome delle senatrici e dei senatori del Pd rivolgo a Pietro Grasso, al figlio Maurilio e alla famiglia le più sentite condoglianze e il senso della nostra vicinanza”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.

FONTANA: “VICINANZA ALLA FAMIGLIA”

“Desidero esprimere il mio cordoglio per la scomparsa della professoressa Maria Fedele. Rivolgo in particolare un pensiero a Pietro Grasso, già Presidente del Senato. Alla sua famiglia giunga la mia vicinanza in questo momento di dolore”. Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

LA RUSSA: “PROFONDO CORDOGLIO”

“Ho appreso la triste notizia della scomparsa della professoressa Maria Fedele, moglie del presidente Pietro Grasso. Docente in materie letterarie in diversi istituti di Palermo e provincia, per oltre cinquant’anni è stata accanto al marito con amore e discrezione. Al presidente Grasso e a suo figlio Maurilio vorrei esprimere sincero e profondo cordoglio mio personale e del Senato della Repubblica”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

