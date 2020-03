Si ferma anche la Ferrari, stop della produzione fino al 27 marzo

“In un momento come questo, i miei ringraziamenti vanno prima di tutto alle persone della Ferrari, che con il loro straordinario impegno in questi ultimi giorni hanno dimostrato l’attaccamento e la passione che contraddistingue il nostro marchio. Assieme ai nostri fornitori, sono stati loro a garantire fino ad adesso la continuità aziendale. È proprio nel loro rispetto e per la tutela della loro serenità e di quella delle loro famiglie, che abbiamo preso questa decisione”: così il Ceo della Ferrari Louis Camilleri commentando la decisione della Ferrari di sospendere la produzione di Maranello e Modena fino al 27 marzo 2020 in seguito all’emergenza coronavirus.

