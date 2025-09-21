domenica, 21 Settembre , 25

si-lancia-dalla-cima-del-monte-mezza,-morto-base-jumper-43enne
Si lancia dalla cima del Monte Mezza, morto base jumper 43enne

Si lancia dalla cima del Monte Mezza, morto base jumper 43enne

DALL'ITALIA E DAL MONDO
Si lancia dalla cima del Monte Mezza, morto base jumper 43enne
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Un base jumper di 43 anni, residente ad Ala (Trento), è morto nella tarda mattinata di oggi dopo essersi lanciato dalla cima del Monte Mezza, sopra Ospedaletto, in bassa Valsugana. L’uomo era salito assieme alla compagna, che lo ha accompagnato fino a 300 metri dal decollo, e sarebbe dovuto atterrare ad Ospedaletto. Quando la donna alla piazzola non lo ha visto arrivare ha lanciato l’allarme. La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 10.45. La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero, e sono stati coinvolti il gruppo ricerche e il gruppo cinofilo del soccorso alpino.  

Intorno alle 15.15, l’elicottero della Guardia di Finanza ha avvistato il corpo dell’uomo. Constatato il decesso, ottenuto il nullaosta dalle autorità, la salma è stata recuperata e portata in piazzola ad Ospedaletto. 

