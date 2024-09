si-riuniscono-i-vertici,-migliaia-di-lavoratori-volkswagen-protestano

L’arrivo dei dirigenti per la riunione dopo l’annuncio dei tagli

Roma, 4 set. (askanews) – I lavoratori della Volkswagen protestano con i fischietti prima che inizi la riunione dei vertici presso la sede centrale di Wolfsburg, in Germania, mentre il consiglio dovrebbe informare i dipendenti sulla situazione della casa automobilistica.Il colosso automobilistico tedesco ha annunciato il 2 settembre che potrebbe chiudere alcuni siti di produzione in Germania e ha minacciato un taglio ulteriore dei posti di lavoro a causa dello stallo dei suoi piani di risparmio.Nelle immagini Thomas Schaefer, brand Ceo che parla con un collaboratore, l’arrivo del Cfo e Coo Volkswagen Arno Antlitz, del Ceo Oliver Blume e del responsabile della sede di Wolsfgsburg Rainer Fessel.Durante l’incontro i vertici della casa automobilistica hanno detto che prevedono di vendere 500.000 veicoli in meno rispetto a prima della pandemia di Covid, “l’equivalente di circa due stabilimenti”, stimando di non poter tornare ai livelli del 2019.