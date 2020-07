Si scava in un giardino di Hannover in cerca della verità sulla piccola Maddie

AGI – Una piccola escavatrice color arancione, pale e cani poliziotto: è continuata fino al tramonto lo scavo ordinato dalla polizia tedesca in un terreno ad Hannover nell’ambito dell’inchiesta sulla scomparsa della piccola Madeleine McCann, che a tre anni, nel 2007, svanì nel nulla mentre era in vacanza con la famiglia in Portogallo.

Il dato è che qui, ad Hannover, avrebbe vissuto per un certo periodo anche Christian Brueckner, l’uomo di 43 anni che è il principale sospetto della scomparsa della bambina, già al centro di numerose indagini per abuso e violenza sessuale, attualmente detenuto a Kiel. Secondo alcuni media britannici,

