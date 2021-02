AGI – È tutta ancora in salita la trattativa sul programma. Non che non si siano fatti alcuni passi avanti tra i capigruppo e i tecnici dei partiti della maggioranza uscente, a cui si aggiunge il nuovo gruppo degli Europeisti, ma restano ancora diversi temi divisivi, che hanno creato momenti di tensione, come il Mes, le politiche sul lavoro, la sanità, le infrastrutture, e non ultimo il capitolo riforme, con i renziani che chiedono una bicamerale, la cui guida potrebbe essere affidata all’opposizione.

Un analogo organismo, per Iv, dovrebbe vedere la luce anche sul Recovery. Domani si dovrebbe affrontare il tema della giustizia,

L’articolo Si tratta sul programma di governo, ma la strada è ancora in salita proviene da Notiziedi.

