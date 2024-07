si-vota-in-gb,-strada-spianata-per-il-laburista-keir-starmer

Unica macchia nel passato: vendita abusiva di gelati in Costa Azzurra Milano, 4 lug. (askanews) – Se le previsioni si dimostreranno corrispondenti alla realtà, il laburista Keir Starmer, l’uomo etichettato come “Mr Rules”, diventerà Primo Ministro britannico dopo le elezioni di oggi: urne aperte a partire dalle 7 locali (ovvero le 8 in Italia) e fino alle 22. Starmer viene descritto dai media britannici, tra le altre cose, come responsabile, un po “noioso”, serio e orientato al lavoro. E sembrerebbero proprio queste le qualità che – sempre secondo i media – mancherebbero in questo frangente alla Gran Bretagna.

Quasi 49 milioni di elettori votano oggi dopo il tumultuoso regno del Partito conservatore. Molti elettori sono all’oscuro di alcuni aspetti del background di Starmer, nonostante i suoi sforzi concertati nelle ultime cinque settimane di campagna elettorale per parlare apertamente della sua famiglia, dei suoi valori e delle sue motivazioni nel tentativo di apparire più comprensibile: lo dice un sondaggio condotto da Public First e condiviso con Politico.

Tuttavia, il sondaggio evidenzia anche un cauto ottimismo tra gli elettori sul fatto che l’uomo – che si prevede entrerà al numero 10 di Downing Street alle elezioni del 4 luglio – possa cambiare le cose in meglio. Allo stesso tempo, la gente sembra profondamente divisa su ciò che Starmer può offrire al Paese come primo ministro, rafforzando le accuse che lo hanno perseguitato durante tutto il suo mandato da leader del partito laburista, secondo cui non avrebbe presentato un’offerta politica chiara e avrebbe la tendenza a fare marcia indietro sulle proprie decisioni.

Se le previsioni saranno corrette, il partito laburista laburista otterrà una storica grande vittoria elettorale alle elezioni e la maggioranza assoluta nella camera bassa del parlamento da 650 seggi. Si prevede che il Partito conservatore dei Tory subirà una sconfitta elettorale senza precedenti e perderà potenzialmente centinaia di seggi in Parlamento.

Starmer si trasferirà quindi nella residenza ufficiale del primo ministro a Downing Street a Londra, seguendo l’esempio dei primi ministri conservatori che hanno ricoperto la carica per 14 anni: David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss e Rishi Sunak. Un periodo che passerà alla storia come abbastanza movimentato.

Le idee radicali dei conservatori, come la scommessa sulla Brexit di Cameron e il trattamento shock dell’economia da parte di Truss, hanno lasciato la Gran Bretagna in uno stato molto diverso da quello che era all’inizio del millennio. Sunak, che ha preso il timone nel 2022, non è riuscito a convincere gli inglesi che i conservatori possono ancora risolvere la crisi economica del paese. I sondaggi mostrano soprattutto che gli inglesi vogliono provare qualcosa di nuovo.

Ma le elezioni interessano anche la comunità italiana, poiché dopo Brexit, le condizioni ad esempio per gli studenti europei (e non solo) che studiano oltemanica hanno subito un cambiamento. E in molti auspicano con il ritorno dei labour un cambio di marcia.

Starmer, del partito laburista, che si definisce “centrista” e “progressista”, non ha una sola idea radicale da presentare alla Gran Bretagna. Paradossalmente, Starmer è interessato principalmente alla conservazione, che di solito è associata ai partiti conservatori. “Il Partito conservatore non può più dire di essere conservatore. Non conserva (preserva) nulla di ciò che ci sta a cuore: non i nostri fiumi o mari, non il nostro sistema sanitario nazionale o la BBC, non le nostre famiglie, non la nostra nazione” ha detto Starmer.

Starmer è nato nel 1962 a Londra ed è cresciuto nel Surrey. La giovinezza è stata messa in ombra dalla difficile situazione finanziaria e dalla malattia della madre. Politicamente attivo fin dalla giovane età, Starmer fece domanda per studiare legge all’Università di Leeds e successivamente a Oxford. L’unica macchia sul passato di Starmer, tanto noioso quanto dignitoso, la dice lunga: quando era studente venne fermato in Costa Azzurra per aver venduto illegalmente gelati.

Un altro sondaggio MRP di YouGov prevede che il partito laburista di Keir Starmer vincerà 431 seggi, 229 in più rispetto al 2019, con i conservatori a quota 102, 263 in meno rispetto alle ultime elezioni. Questi numeri darebbero al partito laburista una maggioranza di 212, la più grande che il partito abbia mai avuto. I liberaldemocratici di Ed Davey sarebbero a quota 72 seggi, 61 in più. Nel frattempo, si prevede che il partito di destra ribelle Reform UK di Nigel Farage avrebbe tre seggi.

Un terzo sondaggio di More in Common pubblicato mercoledì prevedeva una maggioranza di 210 seggi per il Labour, mostrando il partito su 430 seggi, in aumento di 228 rispetto alle ultime elezioni, mentre i Tories erano in calo di 239 seggi su 126. I Lib Dem come terzo partito con 52 seggi, in aumento di 41, mentre lo Scottish National Party ne avrebbe ottenuti 16, una perdita di 32. Reform UK avrebbe due seggi.

Un quarto sondaggio Focaldata pubblicato mercoledì suggeriva invece una maggioranza ancora più alta per il Labour di 238, assegnando al partito 444 seggi contro i 108 dei Tories. I Lib Dem torneranno anche come terzo partito con 57 seggi, mentre lo SNP avrebbe solo 15 dei 57 seggi della Scozia. A Reform di nuovo due seggi.

Nella Camera dei Comuni, sono necessari 326 seggi su 650 per governare con una maggioranza assoluta. L’ultimo Primo Ministro vincitore delle elezioni laburiste, Tony Blair, vinse le elezioni generali del 1997 con una maggioranza di 179, aggiudicandosi altre due elezioni con maggioranze più piccole.