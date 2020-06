Si vota le presidenziali in Polonia, l’opposizione spera

AGI – Dalle 7 seggi aperti per gli elettori polacchi chiamati a eleggere il presidente. Un voto cruciale per il futuro del governo uscente ultraconservatore e nazionalista ma anche per gli equilibri dell’Ue. Le elezioni, seguite da vicino sia da Bruxelles che da Washington, appaiono di esito incerto. Si vota fino alle 21 e, nel contesto della pandemia di Covid-19, è possibile farlo anche per posta.

Se i candidati sono 11, sostanzialmente la partita elettorale si gioca fra tre aspiranti e in base agli ultimi sondaggi si profila un ballottaggio: in testa, seppure sempre più criticato, il presidente uscente che punta a un secondo mandato,

